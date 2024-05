Putin cel Cumplit acceptă planul chinezesc de pace! In ciuda faptului ca Rusia se afla deja de mai bine de doi ani in razboi cu Ucraina, prietenia fara limite dintre Moscova și Beijing nu da semne ca ar slabi. Președintele rus Vladimir Putin a susținut planul Chinei pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, afirmand ca Beijingul, care și-a dorit sa se poziționeze ca un […] The post Putin cel Cumplit accepta planul chinezesc de pace! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat intr-un interviu difuzat miercuri ca sprijina planul Chinei pentru o reglementare pasnica a crizei ucrainene, afirmand ca Beijingul a inteles perfect ce se ascunde in spatele acestei crize, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat intr-un interviu difuzat miercuri ca sprijina planul Chinei pentru o reglementare pasnica a crizei ucrainene, afirmand ca Beijingul a inteles perfect ce se ascunde in spatele acestei crize, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Putin va merge in China! Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in luna mai in China pentru discutii cu omologul sau chinez Xi Jinping, in ceea ce ar putea fi prima vizita peste hotare a liderului rus dupa ce a obtinut un nou mandat prezidential la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza Reuters…

- Cum traduce Kremlinul realegerea lui Vladimir Putin cu 87% din voturi. Kremlinul a declarat ca rezultatele scrutinului prezidential din Rusia, desfasurat fara opozitie si in plin conflict armat cu Ucraina, arata „consolidarea” poporului rus in jurul presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat astazi din nou Occidentul ca ar incerca „sa slabeasca Rusia”. In discursul anual rosit in fata Parlamentului, liderul de la Kremlin a reluat o serie de teze si de naratiuni false ale propagandei, inclusiv ca Federatia Rusa s-ar apara, de fapt, in Ucraina. Discursul…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, marcand doi ani de razboi de agresiune și anexare teritoriala purtat de trupele Moscovei in Ucraina.