Ședința cu scandal, marți, la Consiliul Local Curtea de Argeș, unde proiectele trecute pe ordinea de zi au reușit sa duca la o incaierare in toata regula intre edilii locali și mai mulți cetațeni. In acest scandal monstru au fost implicați viceprimarul orașului, Ștefan Dumitrache, precum și șeful de la Serviciul Piețe, Ionel Paunescu, precum și mai mulți cetațeni. Edilii locali au gasit de cuviința sa reacționeze violent la adresa celor care iși exprimau nemulțumirea fața de proiectele puse in discuție, potrivit presei locale. Problemele au aparut dupa ce mai mulți cetațeni și consilieri locali…