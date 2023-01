Stiri pe aceeasi tema

- Nana Falemi (48 de ani), fost mijlocaș la Steaua in perioada 2000-2005, considera ca Deian Sorescu va fi un plus pentru FCSB. Falemi a enumerat plusurile pe care crede ca le va aduce Sorescu in jocul celor de la FCSB. Nana Falemi: „Sorescu are 25 de ani și, parerea mea este ca inca nu a ajuns la apogeul…

- Transferul lui Deian Sorescu (25 de ani) a capatat contur, iar fostul capitan al lui Dinamo se va alatura in scurt timp lotului pregatit de Mihai Pintilii. In sfarșit, s-a realizat mutarea banațeanului in roșu-albastru, in condițiile in care Gigi Becali l-a vanat de mai multa vreme. Dinamo n-a acceptat…

- Gigi Becali reușește prima lovitura din aceasta iarna pe piața transferurilor! FCSB il imprumuta pana in vara pe fostul dinamovist Deian Sorescu de la formația Rakow din Polonia, cu opțiune de cumparare. Impresarul Giovanni Becali a dezvaluit ca cele doua cluburi s-au ințeles și mai lipsesc doar semnaturile…

- Mihai Stoica este convins ca sunt șanse foarte mici ca fostul dinamovist Deian Sorescu sa ajunga la FCSB in aceasta iarna. Managerul roș-albaștrilor a dezvaluit unde s-au poticnit tratativele. Echipa de care aparține jucatorul a cerut o suma de bani pentru imprumutul pe șase luni. Mihai Stoica anunța…

- FCSB negociaza imprumutul lui Deian Sorescu (25 de ani) de la Rakow. Din informațiile Gazetei, polonezii vor sa scape de extrema dreapta! Ar putea fi una dintre cele mai tari mutari ale iernii in Superliga: Sorescu la FCSB. Potrivit surselor GSP, fostul jucator al lui Dinamo nu mai intra in planurile…

- FCSB negociaza imprumutul lui Deian Sorescu (25 de ani), fostul jucator al lui Dinamo, care din ianuarie 2022 evolueaza la Rakow, in Polonia. FCSB pregatește o super lovitura in fereastra de transferuri din aceasta iarna. Gigi Becali negociaza cu Rakow imprumutul lui Deian Sorescu, mijlocașul dreapta…

- Vincent Janssen (28 de ani), titular in ofensiva Țarilor de Jos in meciul cu Senegal de la Campionatul Mondial din Qatar, 2-0 pentru batavi, ar fi putut ajunge la Dinamo in 2015, in perioada in care clubul era antrenat de Mircea Rednic, iar conducator era Dinu Gheorghe. Vincent Janssen a fost titularizat…

- Sambata, Deian Sorescu (25 de ani, extrema dreapta) a reușit un gol superb pentru Rakow in runda #17 din campionatul Poloniei, in victoria din deplasare cu Zaglebie, scor 2-1. Titular, fostul jucator de la Dinamo a deschis scorul in minutul 18. Și-a driblat un adversar in banda, a patruns in centru…