Vorbim de „Romania Educata", dar la rectificare Educația nu va primi niciun ban in plus" Catalin Gherzan, manager al Lexford Castel – Școala și Gradinița – considera ca a venit momentul ca Educația sa fie pusa la locul care i se cuvine: de prioritate absoluta. In acest sens, Catalin Gherzan saluta documentul „Romania Educata" prezentat […]