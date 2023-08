Stiri pe aceeasi tema

- Molimele istorice sunt subiectul ediției de maine a emisiunii Compass. Realizatorul Radu Golban il care ca invitat pe profesorul Lee Mordechai de la Universitatea Ebraica din Ierusalim. Coronavirusul este complet fara precedent in ceea ce privește impactul sau global. A provocat zeci de mii de morți,…

- Speranta de viata a omului se preconizeaza ca va creste pana la 120 de ani peste cateva decenii datorita noilor tehnologii, precum inteligenta artificiala (IA) si a cunostintelor dobandite in urma pandemiei de COVID-19, a relatat duminica televiziunea suedeza (SVT), citata de Xinhua și Agerpres.

- Oamenii de stiinta se pregatesc deja pentru o posibila viitoare pandemie de coronavirus care ar putea lovi in 2028, sugerand un ciclu de sapte ani, prefigurat din 2004 incoace. In acelasi timp, cercetatorii au descoperit o noua tinta pentru dezvoltarea de medicamente mai eficace pentru viitoarele si…

- Oamenii de știința au stabilit un posibil factor care duce la creșterea numarului de furtuni Studii recente efectuate de paleoclimatologi au dus la noi descoperiri cu privire la relația dintre nivelul dioxidului de carbon din atmosfera și creșterea numarului de furtuni. Rezultatele studiului au fost…

- Cercetatorii sustin ca iaurtul poate sa previna cu succes mai multe boli, printre care si diabetul.In urma unui studiu efectuat pe 200.000 de persoane, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca, daca mancam de trei ori mai mult iaurt decat am manca in mod obisnuit, reducem riscul de a ne imbolnavi…

- Inteligenta artificiala (AI) i-ar putea ajuta pe medici sa gaseasca raspunsul privind vindecarea cancerului cerebral in timpul unei interventii chirurgicale, releva un nou studiu. Oamenii de stiinta au dezvoltat un instrument care decodifica ADN-ul unei tumori in timp real, cand pacientul se afla in…

- Oamenii de știința din Marea Britanie au descoperit ca crearea uneltelor de piatra putea reprezenta o amenințare pentru viața oamenilor antici. In lipsa unei ingrijiri medicale moderne, ranile obținute in timpul fabricarii unor astfel de instrumente puteau avea consecințe grave pentru sanatate. Studiul…

- Arheologii au descoperit gravate in piatra cele mai vechi planuri arhitecturale cunoscute pana in prezent, ce au o vechime de 9.000 de ani si care reprezinta, la scara, structuri imense construite pentru vanatoare in zone in prezent desertice din Iordania si Arabia Saudita, informeaza AFP. Aceste "Desert…