Von der Leyen prezinta scuze Italiei si lauda implicarea medicilor romani in Peninsula: Este necesar un plan Marshall

Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a prezentat scuze Italiei pentru ajutorul oferit tarziu de Europa in criza sanitara provocata de COVID-19 si a evidentiat activitatea medicilor romani si polonezi care salveaza vieti in Peninsula.



In discursul prezentat joi, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, ea a vorbit si despre necesitatea unui plan Marshall pentru redresarea Europei si a spus ca acesta trebuie instituit imediat.



Von der Leyen a adus un omagiu victimelor COVID-19 si a subliniat ca, in cazul acestei crize si in lupta impotriva pandemiei,…