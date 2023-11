Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul fiscal ar fi trebuit declarat neconstituționale, este de parere Augustin Zegrean care se arata convins ca nu va dura prea mult ce au facut acum. ”Modificarile astea vor aparea pe la alte legi in care se introduc aceste modificari și oamenii care vor considera ca legea este neconstituționala…

- Decizia CCR in privința pachetului de creșteri de taxe (și a introducerii unora noi) asumat de Guvernul Ciolacu va duce la costuri mai mari pentru populație și firme. Astfel, președintele Klaus Iohannis este așteptat ca in perioada urmatoare sa promulge pachetul fiscal, iar apoi sa fie publicat in Monitorul…

- Guvernul a publicat, marți, forma finala a pachetului de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. Forma finala a pachetului prevede accize noi pentru bauturile nealcoolice și cele racoritoare cu zahar adaugat. Marina Ivan, nutritionist, iți spune daca noile prețuri te vor face sa…

- Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoița, a semnat un contract de 6 milioane de euro cu o firma pentru ca, mai departe, firma sa cumpere ”articole” și ”emisiuni” despre ce face primaria. Ințelegerea a inceput sa funcționeze, dintre televiziuni la Antena 3, a descoperit G4Media. Dar nu sunt știri.…

- Dupa cum se prefigureaza lucrurile la acest moment, anul viitor va debuta cu scumpiri și inca din primele zile. Pe lista ar urma sa se afle combustibilii, alcoolul, bauturile care conțin zahar, dar si tutunul, odata cu majorarea accizei. O astfel de masura are ca scop acoperirea golurilor din buget.…

- Liderul PSD a mai spus ca isi doreste ca legea pensiilor sa fie finalizata in acest an si sunt trei variante in lucru, fiind deja discutii zilele trecut pe acest subiect cu reprezentantii Bancii Mondiale.„Stiti foarte bine ca a fost eliminat, in urma discutiilor avute si cu doamna presedinta a Comisiei…

- Intr-un moment in care fotbalul romanesc se bucura de prezența fanilor pe stadioane și audiențe bune, chiar foarte bune in unele cazuri, apare o noua modificare propusa pentru celebra Legea 4/2008.Pe langa modificarile propuse pentru Legea 4/2008 privind combaterea huliganismului in incinta arenelor…