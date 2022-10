Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa se doreste a fi o invitatie catre autoritati si mediul privat pentru derularea unor programe si campanii de constientizare a necesitatii reducerii consumului de energie si deschiderii catre surse de energie curata. Presedintele asociatiei, Dumitru Chisalita, spune ca reducerea consumului…

- In cadrul ediției din anul 2021 a Sesiunii Naționale de Comunicari „Romanii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultura, Civilizație” s-a stabilit ca, anual, cu ocazia desfașurarii lucrarilor sesiunii, sa se acorde premiul „Vasile Lechințan”. Conducerea Centrului European de Studii Covasna-Harghita…

- De la istoria locului, la amintirile comunitații: o poveste fascinanta in sunete, imagini și rememorari cu muzicieni și locuitori ai insulei intr-un proiect unic pe 23 septembrie, de la ora 19:00, la Opera Naționala București. Asociația pentru Cultura și Tradiție Anton Pann, sub patronajul Ambasadei…

- In perioada 10 – 14 septembrie 2022, Asociația pentru Muzica, Arta și Cultura și Kaufland Romania, in parteneriat cu Primaria Municipiului București, prin CREART – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, Fundația Regala Margareta a

- Reprezentanții a 14 organizații neguvernamentale din țara au depus marți, 16 august, la Palatul Victoria , un memoriu adresat Guvernului Romaniei prin care se solicitata interzicerea instrainarii participațiilor statului și redobandirea controlului acestuia asupra Fondului Proprietatea. Printre acestea…

- Andrei Cristea, Iasi: "In urma cu mai bine de 12 ani, mama mea, in varsta de 68 de ani, a fost operata de cancer la san. Cu tratament chimioterapic, lucrurile au mers bine pana prin decembrie anul trecut cand a inceput sa se planga ca are dureri din ce in ce mai mari la soldul stang. Am incercat sa…

- In stațiunea Covasna va avea loc astazi, 30 iulie, la ora 16.00, vernisajul expoziției de sculptura intitulata AMALGAMART, a artistului covasnean MIHAIL NICOLAE BOHAȚEL. Potrivit organizatorilor, Casa Orașeneasca de Cultura Covasna, evenimetul va fi prezentat de conf. universitar dr. Andrei Florian…

- Parintele paroh Vasile Antonie Tamaș ne-a informat ca, pe data de 31 iulie 2022, ne așteapta la Sfanta Biserica din satul Valcele, jud Covasna, pentru a participa la doua evenimente de suflet, programate dupa Sfanta Liturghie care va incepe la ora 09:30, și anume: parastasul de 2 ani de la trecerea…