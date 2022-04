Volodimir Zelenski susține ca peste 5.000 de copilași din Ucraina au fost duși cu forța in Rusia ori in zonele de est. Acest anunț a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. In urma cu aproximativ doua luni, Liudmila Denisova, responsabila parlamentului pentru drepturile omului, a averizat cu privire la acest lucru.