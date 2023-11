Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile Ucrainei prin coridorul maritim alternativ de la Marea Neagra au ajuns la aproape patru milioane tone metrice, de cand ruta a devenit operationala, in august, a anuntat Volodimir Zelenski.

- Coridorul alternativ de transport prin Marea Neagra va continua sa functioneze, in pofida tuturor amenintarilor, a declarat vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, informeazza Agerpres.roBiroul sau de presa a transmis ca Zelenski a discutat telefonic cu premierul britanic…

- Ucraina a exportat, in primele noua luni ale acestui an, 10,5 milioane tone metrice de cereale prin portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, a informat autoritatea portuara pentru Reuters, transmite AGERPRES . Comparativ, in primele opt luni din acest an au fost exportate 9,2 milioane de tone…

- Marina Ucrainei a anunțat miercuri ca 12 nave sunt gata sa intre pe un coridor de transport maritim din Marea Neagra pentru a ajunge in porturile ucrainene.Navele vor fi incarcate in Ucraina cu cereale și alte bunuri de export. Alte 10 nave sunt pregatite sa plece din porturile țarii, a spus purtatorul…

- Nava „Resilient Africa", aflata sub pavilion Palau, a ajuns joi in stramtoarea Bosfor din Turcia, potrivit Reuters. Aceasta este prima nava incarcata cu cereale din Ucraina care a intrat și a ieșit din Marea Neagra folosind un coridor umanitar organizat de ucraineni.Nava a plecat din portul ucrainean…

- In primele opt luni ale anului, perioada ianuarie-august 2023, Ucraina a exportat 9,2 milioane de tone de cereale prin portul Constanta, mai mult decat in tot anul 2022. Ritmul livrarilor a incetinit, pe masura ce atacurile rusesti asupra porturilor de la Dunare s-au intensificat, conform Reuters, preluat…

- Deputații bulgari au votat joi pentru ridicarea interdicției privind importurile de cereale ucrainene incepand cu 15 septembrie 2023. Decizia a fost luata cu 124 de voturi pentru. 69 de deputați au fost impotriva (opoziia) și 8 s-au abținut, potrivit radioului bulgar BNR. Inca de la inceputul discuțiilor…

- Exporturile Ucrainei de produse agricole au crescut cu 16% in august, comparativ cu luna precedenta, in pofida dificultatilor logistice si a atacurilor Rusiei asupra principalelor rute de export ucrainene, a anuntat marti Asociatia de afaceri agricole UCAB, transmite Reuters, conform Agerpres.Ucraina…