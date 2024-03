Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene vor trebui sa cedeze mai multe teritorii Rusiei daca ajutorul militar american nu va sosi in curand, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, intr-un apel catre Congres pentru a aproba un pachet de ajutor de mai multe miliarde de dolari.Zelenski a avertizat ca lipsa ajutorului…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Washington Post, ca daca Ucraina nu va primi ajutorul militar american promis, blocat de disputele din Congres, forțele sale vor trebui sa se retraga „cu pași mici”, citeaza Reuters. „Daca nu exista sprijin din partea SUA,…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu publicat vineri, ca fortele ucrainene vor trebui sa se retraga "cu pasi mici" daca Kievul nu primeste ajutorul militar al SUA, blocat de disputele din Congres, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Daca nu exista sprijinul SUA, inseamna…

- In ultima zi a scrutinului prezidențial din Rusia, tensiunile cresc in contextul acuzațiilor Kremlinului la adresa Ucrainei. Nimeni nu se indoiește ca președintele Vladimir Putin va fi reconfirmat in funcție pentru inca șase ani. Observatorii relateaza ca Moscova a acuzat Ucraina de a fi a folosit atacuri…

- Armata ucraineana va stabiliza situatia pe campul de lupta si are in vedere formarea unor unitati pentru actiuni contraofensive in cursul acestui an, a afirmat miercuri, 6 martie, generalul Oleksandr Pavliuk, comandantul fortelor terestre ale Ucrainei, citat de Reuters și Agerpres.Ucrainenii au fost…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni seara, ca a primit un raport din partea sefului serviciului de informatii externe al tarii, Oleksandr Litvinenko, referitor la „zonele internationale sensibile” si „planurile actuale ale Rusiei” si a promis ca acesta vor fi zadarnicite.

- Ajutorul oferit Ucrainei ar trebui sa fie cel mult un imprumut - este poziția lui Donald Trump, la care a aderat in mod surprinzator Lindsey Graham, unul dintre cei mai mari susținatori ai politicii intervenționiste americane. Schimbarea trimite un alt semnal de alarma aliaților SUA cu privire la poziția…

- Generalul-colonel Oleksandr Syrskyi, care conduce forțele terestre ale Ucrainei din 2019, a fost promovat comandant al forțelor armate joi, in vreme ce razboiul cu Rusia se apropie de al treilea an. El il inlocuiește pe Valeriy Zaluzhnyi, noteaza Reuters.Iata cateva fapte despre Syrskyi, deja o figura…