- Aproximativ 160 de tone de cereale ucrainene au fost distruse intr-o gara poloneza, pe fondul protestelor ample ale fermierilor, in ceea ce un inalt oficial ucrainean a declarat duminica a fost un act de ”impunitate si iresponsabilitate”, transmite Reuters. Fermierii polonezi care protesteaza in…

- Dupa ce au blocat autostrazi și chiar treceri de frontiera, fermierii polonezi au mers mai departe și au distrus pur și simplu un nou transport de grane ucrainene. Protest extrem al fermierilor polonezi, care dupa ce au blocat treceri de frontiera și autostrazi, acum au atacat un tren de marfa plin…

- Doar 1-2% din cultura de grau de iarna din Ucraina nu va supravietui iernii actuale, a declarat duminica Ministerul Agriculturii, citand date ale specialistilor in domeniu, transmite Reuters, informeaza News.ro. Veștile vin in contextul in care in toata Europa sunt proteste ale fermierilor impotriva…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, in 2023, ar fi intrat in Romania porumb, grau și rapița din Ucraina, deși existau interdicții din partea Uniunii Europene. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, susține ca nu știe nimic. „Din discutiile pe care le-am avut cu vama din Romania, nu mi s-a comunicat…

- Ministrul polonez al agriculturii, Czeslaw Siekierski, a exprimat vineri vointa noului guvern polonez de a impulsiona reluarea discutiilor intre Comisia Europeana, Ucraina si statele vecine acesteia asupra importurilor de produse alimentare ucrainene, relateaza agentia EFE. Ministrul polonez al agriculturii,…

- Desi se afla in plin razboi, ministerul ucrainean al Agriculturii a imbunatatit vineri prognozele referitoare la recolta de cereale din 2023, pana la 59,7 milioane de tone, adaugand ca productia la hectar a atins un nou record. In comunicat se precizeaza ca productia medie de grau a urcat pana la 5,4…

- Pe un camp acoperit de zapada din vestul Poloniei, soldații ucraineni sunt antrenați in razboiul de tranșee, cu doar cateva zile inainte de a fi trimiși pe front in razboiul contra Rusiei. Reuters s-a numarat printre organizațiile media invitate saptamana aceasta sa urmareasca antrenamentul, care a…