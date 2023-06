Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca a fost informat de serviciile secrete ca rușii pregatesc un atentat „cu scurgeri de radiații” la centrala nucleara de la Zaporojie, adaugand ca a transmis aceste informații tuturor partenerilor internaționali.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca face totul pentru ca pilotii ucraineni sa aiba cat mai repede aeronave noi si puternice. ”Primul F-16 ucrainean va fi unul dintre cele mai puternice semnale din partea lumii ca Rusia va pierde din cauza propriei agresiuni, devenind mai slabita si…

- Majoritatea germanilor doresc ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de institutul de cercetare YouGov pentru agentia Dpa. La intrebarea „Credeti ca Ucraina trebuie sau nu sa negocieze…

- Vineri, 28 aprilie, Rusia a lansat in timp ce oamenii dormeau, zeci de rachete si drone asupra unor orase din Ucraina, ucigand cel putin 16 persoane in primul atac aerian de amploare din ultimele aproape doua luni, relateaza News.ro . Atacurile, care au inceput in primele ore ale zilei de vineri , intervin…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut garantii de securitate pentru tara sa inaintea summitului NATO din Lituania care va avea loc in luna iulie, informeaza dpa, preluata de Agerpres. „Garantii de securitate eficiente pentru Ucraina (…) sunt necesare chiar inainte de a ne alatura Aliantei”,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a afirmat, miercuri, 12 aprilie, intr-un discurs, ca reconstructia completa a Ucrainei va reprezenta o dovada a infrangerii complete a ”statului terorist”. El a mentionat ca bunurile rusilor care au sustinut agresiunea si s-au imbogatit ar trebui sa fie folosite…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut apel la lideri straini sa reactioneze la inregistrarea video de pe retelele sociale in care este prezentata execuția unui soldat ucrainean de catre invadatorii rusi. Intr-un mesaj video difuzat miercuri, liderul de la Kiev a declarat ca ocupantii ruși…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se afla in Polonia, inaintea vizitei oficiale in Varsovia, a anuntat consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, postului privat TVN24.„Pot spune ca presedintele Zelenski a trecut granita poloneza”, a informat Przydacz.Vizita…