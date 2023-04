Volodimir Zelenski anunță noi Sancțiuni împotriva Rusiei. Susținătorii lui Vladimir Putin sunt și ei vizați Ucraina nu se lasa mai prejos și este hotarata sa lupte impotriva Rusiei prin toate mijloacele posibile. Drept dovada, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care instituie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse in Ucraina, transmite dpa. In majoritatea cazurilor, masurile se aplica pe termen de zece ani, anunța Agerpres. Sunt vizati in special directori ai unor fabrici de armament si ai unor institutii de cercetare militara. Printre institutiile afectate sunt ministerul finantelor de la Moscova si Consiliul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

