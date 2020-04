Volkswagen repornește și cea mai mare uzină europeană, dar producția va crește lent ​Volkswagen a reluat saptamâna trecuta producția în Slovacia și la câteva uzine germane de componente, însa luni pornește și cea mai mare uzina a sa, Wolfsburg. Producția va fi la început la o zecime din normal. S-a pornit ca masuri severe de distanțare sociala, iar angajații trebuie sa aiba timp se obișnuiasca cu ele. Volkswagen a redeschis și 70% dintre dealerii sai din Germania.



Uzina de la Wolfsburg a repornit și va produce în primele zile la 10-15% din capacitate și la 70% peste doua saptamâni. În aceasta saptamâna vor fi produse… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Wuhan Zall, din Super Liga chineza, a revenit dupa mai bine de trei luni acasa, in orasul din care a pornit pandemia de coronavirus, care a infectat intreaga planeta, relateaza agentiile internationale de presa, conform Agerpres.Nu mai putin de 104 zile a petrecut pe drumuri Wuhan Zall,…

- Producatori importanți, printre care Volkswagen si Mercedes-Benz, vor relua saptamana viitoare productia la unele uzine din Germania, dupa ce autoritatile de la Berlin au relaxat restrictiile destinate limitarii raspandirii coronavirusului. Volkswagen va reporni uzinele din Zwickau si Bratislava (Slovacia),…

- In ultimele saptamani, constructorii auto au inchis aproape toate uzinele pe care le dețin in Europa sau SUA ca masura pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Acum, statele au inceput sa relaxeze regulile, iar producatorii auto repornesc liniile de asamblare. In cursul zilei de 15…

- Kia Motors este primul constructor care a reluat producția de autovehicule in Europa. Fabrica companiei din Zilina a fost deschisa pe 6 aprilie, scrie presa locala. Luni, fabrica coreeana din Slovacia și-a reluat activitatea, potrivit dgi24.ro. Aceasta a fost inchisa pe 23 martie din cauza epidemiei…

- Grupul german, care are pe plan global 671.000 de angajati, nu face vanzari in afara Chinei si cauta modalitati pentru a relua productia in alta parte, unde nu-i pune in pericol pe angajati, a explicat Diess. Acesta a adaugat: "Trebuie sa regandim productia. Disciplina pe care am avut-o in China nu…

- Constructorii europeni, printre care Daimler și Volkswagen, au transmis ca piața auto din China da semne de revenire, dupa ce producția a fost repornita gradual, iar clienții au inceput sa revina in showroom-uri. Grupul PSA a anunțat acum redeschiderea uzinei din orașul Wuhan, epicentrul epidemiei de…

- Producția fabricilor auto din Europa a fost suspendata pentru urmatoarele saptamani din cauza crizei COVID-19, companiile așteptand momentul oportun pentru reluarea activitații. Uzinele din China au inceput sa fie redeschise, iar cererea sa creasca, dupa cum au transmis Daimler și Volkswagen. De altfel,…

- ​Acțiunile Tesla Motors au crescut fantastic de mult, fiind la o cotație de peste trei ori mai mare decât în iulie, iar în ultimele doua zile avansul a fost de 36%. Tesla este printre cele mai apreciate, dar și printre cele mai criticate companii din lume și foarte mulți au spus ca…