- Peste cateva zile, va avea loc ”Parada florilor” – spectacole oferite de studenți la Timișoara, Lugoj și Cenad. Studenții Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara lanseaza o invitație celor care locuiesc sau se afla in perioada urmatoare in Timișoara, Lugoj și Cenad...

- Guvernul Ciolacu susține joi, 25 aprilie, o ședința la Timișoara. Premierul a anunțat, in deschiderea ședinței, adoptarea unor hotarari privind investiții pe plan local.„Bine v-am gasit la Timișoara. A inceput sa imi placa foarte mult aici la dumneavoastra.

- Vineri 19 aprilie 2024 suntei invitai s luai parte la o sear special de muzic i comemorare la Sala de Spectacole a colii Populare de Arte &bdquoVespasian Lungu&rdquo. Evenimentul In Memoriam Ioana Maria Lupacu va aduce în primplan talentul i motenirea artistului brilean Ioana Maria Lupacu care...

- O veritabila nebunie muzicala s-a declanșat la sfarșitul saptamanii trecute pe malul Begai, in Timișoara, cu ocazia unui nou spectacol – maraton susținut de membrii formației sarbești Band Vostok la Porto Arte, care și de aceasta data a reușit sa creeze o atmosfera de nota zece. Muzicienii din orașul…

- Drumuri și Poduri Banat (DPB) a inaugurat la Sanandrei (Timiș), cea de-a treia stație de asfalt din portofoliu. Este compania care a caștigat licitația pentru terminarea drumului de legatura dintre Autostrada Vestului și Timișoara dinspre Sanandrei.

- La o saptamana de la titlul national de la „U20”, atletul Mihai Militaru a reusit sa-si treaca in palmares si titlul national la categoria lui de varsta, „U18”, in proba de 200 metri, cu prilejul Finalei Campionatului National de Sala, de la Bucuresti. Sportivul pregatit de Gabi Hurmuz a incheiat cursa…

- Interpreta Magali Lucie este invitata miercuri, 6 martie 2024, incepand cu ora 18:00, la o noua poveste muzicala „intre tradiție și inovație", acțiune online organizata de Alianța Franceza din Suceava. Pentru a participa la evenimentul online dedicat promovarii cantecului francez și ...

- „Can’t tell me”, melodia lansata de artistul timișorean Daniel Tudor a caștigat premiul pentru cea mai buna compoziție originala in cadrul concursului Break a Leg Festival. Melodia a fost mixata și masterizata de Ovidiu Dodo Moldovan la Artonic Studio. „Ador muzica in orice forma și stil,și asta imi…