Volkswagen pariază pe electrificare şi digitalizare și investește 180 de miliarde de euro Gigantul auto german a raportat, la inceputul acestei luni, un profit operational pentru 2022 de 22,5 miliarde de euro, in crestere cu 13% fata de anul precedent, livrarile de baterii si vehicule electrice (BEV) crescand cu 26%. Expansiunea BEV a fost determinata de o crestere de 68% in China, in timp ce compania a finalizat si electrificarea fabricii sale din Chattanooga, Tennessee. Cu toate acestea, numarul total al livrarilor a scazut cu 7%, pana la 8,3 milioane de vehicule in 2022, iar fluxurile de numerar nete ale diviziei de automobile au scazut la 4,8 miliarde de euro, de la 8,6 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

