Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Volkswagen va modifica logo-ul marcii VW, prima oara din 2012. Decizia face parte din planul amplu de reorganizare anunțat de noua conducere a grupului, care are în vedere refacerea imaginii afectate de scandalul manipulării testelor de poluare a vehiculelor diesel, precum și…

- Volkswagen a declarat ca Herbert Diess va prelua de la Matthias Muller functia de director executiv al companiei, in cadrul unei restructurari de amploare prin care compania va reorganiza multiplele marci de autoturisme in trei divizii. Prima masura a noului CEO ar putea fi vanzarea de active, scriu…

- Volkswagen a anunțat oficial ca Herbert Diess este noul CEO al grupului, preluand funcția de la Matthias Mueller. Nemții pregatesc o reorganizare pentru toate marcile deținute, care vor fi imparțite in trei categorii: Volume, Premium și Super Premium.

- Compania japoneza Makita a lansat un aparat de cafea mai putin obisnuit. Modelul CM501DZ functioneaza pe acumulator, dar nu unul incorporat. Utilizatorii pot folosi bateriile 18V BL1860 de la sculele electrice Makita pentru acest aparat. Makita CM501DZ este un dispozitiv solid, gandit pentru a fi…

- E.ON și Nissan au convenit, la Salonul Auto de la Geneva, asupra unui parteneriat strategic prin care isi propun sa valorifice experiența internaționala a ambelor companii atat in domeniul mobilitații electrice, cat și in distribuția și stocarea energiei electrice. Mai exact, cei doi parteneri urmaresc,…

- Sambata, 24 februarie, a devenit cunoscut faptul ca seful producatorului auto chinez Geely a achizitionat aproape 10% din actiunile Daimler, devenind cel mai mare actionar unic din concern. Potrivit agentiei de stiri Bloomberg, in ultimele saptamani miliardarul chinez Li Shufu a cumparat actiuni de…

- AFI Europe Romania, alaturi de Fundația Comunitara București, anunța selecția celor cinci idei de proiecte care au trecut in etapa a doua a fondului pentru comunitate „A FI vecin bun”. Proiectele finaliste sunt invitate sa depuna aplicațiile complete pentru aceasta etapa a competiției, pana pe data…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…