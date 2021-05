Stiri pe aceeasi tema

- Inca o calificare in contul CSȘ Bacau in 2021! Dupa junioarele 2 și 3 la handbal și dupa cadeții și cadetele de la volei, weekend-ul trecut și-au asigurat calificarea in semifinalele Campionatului Național și voleibalistele junioare antrenate de Traian Șnel și Dumitru Matanie. O calificare cu atat mai…

- Voleibalistele Științei Bacau mai au de așteptat un singur lucru de la aceasta ediție de campionat a Diviziei A1: sa se incheie cat mai rapid. Ramasa in afara locurilor 1-4 la finalul sezonului regulat Știința a continuat campionatul in 5-8 unde, dupa primul turneu, derulat weekend-ul trecut, chiar…

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor din Bacau va gazdui șase partide ale turneului cu numarul 12, ultimul din sezonul regulat al Diviziei A1 la volei feminin. Programul meciurilor Vineri, 2 aprilie, ora 17.00: Știința Bacau- Volei Alba Blaj. Ora 20.00: Belor Galați- CSO Voluntari 2005. Sambata,…

- Perioada nefasta pentru prim-divizionara de volei feminin Știința Bacau. Invinse miercurea trecuta, in trei seturi de Dinamo București, studentele au pierdut, vineri, cu 3-0 (16, 17, 17) și al doilea meci din penultimul turneu al returului derulat la București și disputat in compania celor de la CSM…

- De sambata și pana luni, in Sala Sporturilor se vor desfașura meciurile turneului 3 la care, alaturi de bacauance, participa CSM Targoviște și Rapid București. Accesul publicului ramane, in continuare, interzis. Voleiul feminin revine in Sala Sporturilor din Bacau. O face fara public, dar cu un meci…

- In actuala ediție a Cupei Romaniei, derulata weekend-ul trecut, sub forma de turneu eliminatoriu, la Cluj, voleibalistele Științei Bacau au adunat o victorie și o infrangere. Succesul a fost obținut vineri, in sferturile de finala, contra Rapidului, cu 3-0 (23, 24, 14), in timp ce infrangerea a venit…

- Știința Bacau este prima semifinalista a ediției 2020-2021 a Cupei Romaniei la volei feminin, competiție care se desfașoara la Cluj, sub forma unui turneu eliminatoriu. Vineri, studentele au trecut in sferturile de finala cu 3-0 de Rapid București. Succesul nu a fost insa unul foarte facil avand in…

- De astazi și pana duminica, la Cluj va avea loc turneul final al Cupei Romaniei la volei feminin. Azi este programata prima faza in care se vor disputa meciurile: FC Argeș- CSM Lugoj, Belor Galați- „U” NTT Data Cluj, Medicina Tg. Mureș- CS Medgidia, Rapid- CSO Voluntari. Joi va avea loc faza a doua,…