Stiri pe aceeasi tema

- Știința Bacau este prima semifinalista a ediției 2020-2021 a Cupei Romaniei la volei feminin, competiție care se desfașoara la Cluj, sub forma unui turneu eliminatoriu. Vineri, studentele au trecut in sferturile de finala cu 3-0 de Rapid București. Succesul nu a fost insa unul foarte facil avand in…

- De astazi și pana duminica, la Cluj va avea loc turneul final al Cupei Romaniei la volei feminin. Azi este programata prima faza in care se vor disputa meciurile: FC Argeș- CSM Lugoj, Belor Galați- „U” NTT Data Cluj, Medicina Tg. Mureș- CS Medgidia, Rapid- CSO Voluntari. Joi va avea loc faza a doua,…

- Obiectiv indeplinit: șase puncte din șase posibile. Weekend-ul trecut, in cel de-al doilea turneu al returului Diviziei A1 derulat la Cluj, voleibalistele Științei Bacau au caștigat ambele meciuri disputate. Vineri seara, studentele s-au impus cu 3-0 (19, 24, 20) in fața gazdelor de la „U” NTT Data…

- La finalul acestei saptamani se reia campionatul Diviziei A1 la volei feminin. Ca și turul, returul se va desfașura sub forma de turnee. Bacauancele de la Știința vor fi gazda a doua turnee: cel cu numarul 3, din 6-8 martie, la care vor mai lua parte CSM Targoviște și Rapidm și, ultimul al sezonului,…

- La antrenamentele bacauancelor este prezenta și bulgaroaica Guncheva, care a mai jucat pentru studente in urma cu doua stagiuni. Și in 2021, echipa de volei feminin a Științei Bacau a fost prima la apel. Studentele și-au reluat antrenamentele luni, atunci cand au bifat doua ședințe de pregatire. In…

- Campionatul Diviziei A1 la volei feminin a intrat in vacanța pana pe 22 ianuarie 2021, cand ar urma sa inceapa returul. Finalul turului o gasește pe CSM Targoviște lidera, cu doua puncte avans fața de campioana en-titre, Volei Alba Blaj, iar la cum stau lucrurile, este clar ca problema titlului va fi…

- Voleibalistele Științei Bacau au incheiat 2020 și, totodata, turul Diviziei A1 cu o victorie. A doua in cele trei meciuri jucate in turneul 6 al campionatului, gazduit de campioana Volei Alba Blaj. Dupa succesul cu 3-0 de duminica, impotriva Belorului Galați și infrangerea scontata de luni, in fața…

- O infrangere și o victorie pentru Știința Bacau in turneul cu numarul patru al Diviziei A1 la volei feminin de la Voluntari. Infrangerea, 0-3 (-18, -16, -22) s-a produs sambata, in fața lui Dinamo și cheama in cauza doar setul al treilea, unul in care, de la 18 egal, bacauancele au greșit toate serviciile.…