- Suporterii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Adrian Mutu dupa partida in care feroviarii nu au fost in stare sa dea nici macar un "gol de onoare" in poarta echipei din Liga secunda, Corvinul Hunedoara.

- Corvinul Hunedoara, echipa de eșalon secund, a eliminat din Cupa Romaniei, marti seara, formatia CFR Cluj, pe care a invins-o cu scorul de 4-0, producand surpriza sferturilor Cupei Romaniei. Lovitura de start a fost data de cunoscutul antrenor Mircea Lucescu, care a urmarit meciul din tribune alaturi…

- Corvinul Hunedoara – CFR Cluj parea singurul dintre cele patru meciuri din sferturile de finala ale ediției 2023-2024 a Cupei Romaniei, la fotbal, cu mare favorit inclus. Corvinul se afla pe locul al treilea in play-off-ul Ligii a II-a, iar CFR pe aceeași poziție, din cel al SuperLigii. Bașca, oaspeții…

- Mircea Lucescu a urmarit din tribuna dezastrul suferit de Adi Mutu la CFR Cluj si a avut o prima reactie dupa eliminarea rusinoasa a ardelenilor din Cupa Romaniei. Cel mai titrat antrenor roman „a pus tunurile” pe un jucator al gruparii din Gruia. Panagiotis Tachtsidis, grecul care a fost eliminat in…

- ”Cupa este unul dintre obiectivele clubului in acest an și trebuie tratat ca atare”, a afirmat antrenorul lui CFR Cluj, Adrian Mutu, inaintea meciului din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, meci pe care echipa din Gruia il va juca marți, la Hunedoar

- Multipla campioana CFR Cluj a fost invinsa fara drept de apel, cu scorul de 4-0, de divizionara de liga secunda Corvinul Hunedoara, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Dupa meci, antrenorul ardelenilor, Adrian Mutu, a declarat ca se gandește la demisie. Lucrurile au inceput cum nu se putea mai…

- Corvinul Hunedoara este prima semifinalista a Cupei Romaniei, dupa o victorie de poveste in fața celor de la CFR Cluj, scor 4-0. Formația lui Adrian Mutu a jucat in inferioritate numerica inca din minutul 11.

- CFR Cluj și-a mai luat adio de la un obiectiv, a fost eliminata rușinos in sferturile Cupei Romaniei Betano de divizionara secunda Corvinul Hunedoara, care i-a administrat o infrarangere severa, 0-4! „Feroviarii” au jucat cu om in minus din minutul 11 și parasesc pe ușa din dos competiția pe care nu…