Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a pierdut derby-ul disputat astazi, la Targu Mureș, cu CSM Targoviște, scor 2-3 (15-25, 25-19, 18-25, 25-19, 10-15), duelul dintre cele doua rivale la titlu fiind tranșat la „tie break”. Volei Alba Blaj nu si-a revenit total dupa evolutia slaba din prima mansa a finalei Cupei Challenge,…

- Incepand de sambata și pana luni, 22 martie, la Tg.Mureș, se disputa șase partide din turneul cu numarul 4 al returului sezonului regular din Divizia A1 la volei fete. Sambata sunt programate jocurile: CSM Volei Alba Blaj-CSM Targoviște (Sala Sporturilor, de la ora 14.00) și CSU Galați-CS Medgidia (Sala…

- CSM Volei Alba Blaj a fost invinsa fara drept de apel de echipa turca Sistem9 Yesilyurt Istanbul, cu scorul de 3-0 (25-12, 25-18, 25-16), miercuri seara, pe teren propriu, la Targu Mures, in prima mansa a finalei Cupei Challenge la volei feminin. Sistem9 Yesilyurt a dominat jocul si a…

- CSM Volei Alba Blaj a invins-o clar pe FC Arges, cu 3-0 (25-11, 25-15, 25-17), luni, la Pitesti, intr-o partida din Divizia A1 la volei feminin. Ioana Baciu, cu 12 puncte, a fost cea mai buna jucatoare a campioanei, care a egalat liderul CSM Targoviste. CSO Voluntari 2005 a…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj a obținut o victorie lejera, de 8 martie, 3-0 (25-11, 25-15, 25-17), in turneul de la Pitești, cu FC Argeș, echipa gazda. Partida a durat doar 57 de minute, mai puțin deca cea de ieri cu Medicina Tg. Mureș, ultima clasata din Divzia A1, fiind la discreția deținatoarei…

- CSM Targoviste a revenit pe primul loc in clasamentul Diviziei A1 la volei feminin, dupa ce a invins echipa CSU Belor Galati cu scorul de 3-0 (25-18, 25-16, 25-11), sambata, la Lugoj. Heidy Casanova, cu 17 puncte, si Ghergana Dimitrova, 12 puncte, s-au remarcat de la invingatoare.…

- CSM Targoviste si CSM Volei Alba Blaj, primele doua clasate, au castigat clar primele lor meciuri jucate, vineri, in returul Diviziei A1 la volei feminin. Liderul CSM Targoviste a trecut de CS "U" NTT Data Cluj cu 3-0 (25-8, 25-20, 25-12), in 62 de minute. Ghergana Dimitrova a reusit 23…

- Volei Alba Blaj este clubul cu cea mai spectaculoasa ascensiune in sportul romanesc in 5 ani. Clubul din “Mica Roma”, inființat in 2011, va aniversa anul viitor un deceniu de existența, iar panoplia clubului este ințesata de trofee. Echipa din “Mica Roma” a cucerit 5 tiluri naționale in ultimii șase…