- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, prezent astazi 12 mai 2018, la Blaj, a felicitat performanța echipei Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei. La discursul ținut la Colegiul National „Inochentie Micu Clain” Blaj, cu ocazia conferintei dedicata Centenarului Unirii si Adunarii din 1848 au asistat,…

- Volei Alba Blaj nu a avut replica in fața deținatoarei trofeului, VakifBank Istanbul, care a confirmat statutul de mare favorita și a caștigat fara drept de apel finala Ligii Campionilor. Chiar daca a pierdut, Volei Alba Blaj a stabilit cea mai buna performanta a Romaniei la nivel de cluburi in voleiul…

- Volei Alba Blaj a scris istorie pentru voleiul romanesc, echipa din „Mica Roma” urmand sa dispute astazi finala Final Four-ului Champions League, cu VakifBank Istanbul, „Real Madrid” – al voleiului european, in Sala „Polivalenta” din București, unde se anunța o atmosfera incendiara, de la ora 19.00…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Ligii Campionilor la volei feminin, producand una din cele mai mari surprize din ultimii ani in aceasta competitie. Un orasel cu numai 20.000 de locuitori din inima Ardealului a reusit sa invinga o echipa cu buget de vreo 5-6 ori mai mare, Galatasaray,…

- Volei Alba Blaj disputa a doua semifinala a Final Four-ului Champions League de la București, cu Galatasaray Istanbul, dupa ce in primul meci, VakifBank Istanbul a invins dramatic pe Imoco Conegliano. Ete cel mai important meci din istoria clubului din „Mica Roma”, ce este incurajata de peste 500 de…

- Volei Alba Blaj este in fața celui mai important moment al scurtei existențe, inceputa acum 7 ani, prezența in Final Four-ul Champions League la volei feminin, gazduit de Sala “Polivalenta” din București, evenimentul ultimelor decenii in sportul romanesc! Echipa din “Mica Roma” va juca pentru trofeul…

- Volei Alba Blaj va intalni, in semifinalele Cupei Romaniei de la Bacau, pe CSM Tirgoviște, meciul urmand sa aiba vineri, de la ora 20.00, la Bacau. Turneul Final Four se disputa in aceste zile in Moldova, primul joc fiind Știința Bacau – CSM București, de la ora 17.30. „Am avut parte de o tragere la…

- Trofeul Ligii Campionilor la volei feminin, ce va fi disputat de cele mai bune 4 echipe din Europa, in Final Four-ul de la București, din 5-6 mai, a ajuns la Blaj și urmeaza sa fie prezentat suporterilor din “Mica Roma” sambata, 21 aprilie, cu prilejul ultimei partide din actuala ediție a Diviziei A1,…