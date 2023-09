Voința Lupac, primul succes din acest sezon LUPAC – AFC Voința Lupac a invins sambata, 9 septembrie, cu scorul de 5-0 (2-0 la pauza), formația CSO Turceni, din etapa a III-a a Seriei a VII-a! Aceste trei puncte sunt și primele obținute de formația lui Enașescu in acest sezon, dupa ce in precedentele doua partide „croații” au pierdut, 1-3 la Șimian și 1-5 cu Craiova 2 acasa! S-au evidențiat la partida cu Turceni de pe teren propriu jucatorii Alexandru Avramovici și Abel Ursu, ambii reușind cate o „dubla”, dar și Gabriel Ursu care a inscris unul dintre golurile partidei. „Dupa aspectul jocului este un rezultat firesc și normal. Am obținut… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

