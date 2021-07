Voci pentru sufletele oamenilor: Se lansează o nouă trupă pop în România Se lanseaza o noua trupa pop in Romania, formata din patru tineri, care iubesc muzica și viseaza sa ajunga pe marile scene ale lumii. Membrii trupei The Winners sunt: Anca (17 ani), Mario (16 ani), Ștefania (16 ani) și Alex (16 ani). Cei patru membri ai trupei participa la ateliere intensive de muzica care ii ajuta sa se dezvolte și sa iși inceapa cariera muzicala. Trupa este o producție Romeo și Julieta by Romeo Dediu (chitarist Holograf). „Imi place entuziasmul lor și ma regasesc pe mine acum mulți ani. Sunt incantat sa pot lucra cu ei și sa ii vad cum cresc pe zi ce trece și invața tot mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

