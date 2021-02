Vladuța Lupau și Adi Rus petrec ziua de 14 februarie in Maldive, insa o sarbatoresc cu fast, astfel ca au pus pe ei cele mai de fițe ținute pe care le au in bagaj. Astfel, indragita cantareața a afișat pe rețelele de socializare cel mai obraznic decolteu, uitand complet de inhibiții și ridicand temperatura in termometre, mai ceva ca soarele ce arde cu putere pe plajele exotice.