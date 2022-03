Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a notat, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca actorii Ashton Kutcher si Mila Kunis, care au strans 35 de milioane de dolari pentru Ucraina, inspira intreaga lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mila Kunis s-a nascut la Cernauți, in Ucraina, in 1983, insa in 1991 s-a mutat in Statele Unite. Actrița a declarat ca s-a considerat intotdeauna un cetațean american, insa este mandra de originile ei ucrainene. View this post on Instagram A post shared by Mila Kunis (@mila_kunis_officiall)…

- Vladimir Putin și-a spus condițiile pentru a pune capat invaziei Ucrainei. Președintele rus a avut o convorbire telefonica recenta. Liderul rus i-a transmis unui oficial lista sa de condiții. De asemenea, potrivit unui rezumat facut de Kremlin la discuția menționata, Putin a spus ca Rusia este gata…

- Moscova asigura ca președintele Vladimir Putin este gata sa negocieze pe tema chestiunilor de securitate, dar in același timp, Rusia iși sporește, potrivit informațiilor occidentale, mobilizarea militara de la granița Ucrainei. Intre timp, la Moscova sosește pentru o noua runda de discuții diplomatice…