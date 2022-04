Vladimir Putin şi Aleksandr Lukaşenko se întâlnesc azi în Extremul Orient rus Presedintele rus Vladimir Putin se intalneste marti cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko pentru a discuta despre situatia din Ucraina si sanctiunile occidentale, au relatat agentiile de presa din Rusia si Belarus, potrivit Reuters. Lukasenko a sosit marti la primele ore in regiunea Amur, din Extremul Orient rus, unde va discuta cu Putin la cosmodromul Vostocinii, conform agentiei de presa Belta. La 24 februarie, Rusia a trimis zeci de mii de soldati in Ucraina intr-o agresiune lansata atat de pe teritoriul rus, cat si de pe cel belarus, in ceea ce Moscova a numit o ”misiune militara speciala”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform agentiei de presa Belta, Lukasenko a sosit deja inca de la primele ore ale dimineții in regiunea Amur, din Extremul Orient rus, unde va discuta cu Putin. Intalnirea va avea loc la cosmodromul Vostocinii. Poziția lui Aleksander Lukasenko visavis de "operațiunea speciala" a lui Putin in Ucraina…

- Kremlinul a transmis vineri ideea conform careia conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, informeaza Reuters. Intrebat de reporteri cum…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar trebui inclus in sanctiunile adoptate impotriva Moscovei, excluderea sa fiind o greseala, considera Vera Jourova, comisar european pentru valori si transparenta si vicepresedinta a Comisiei Europene, informeaza Agerpres, care preia Reuters."Vladimir Putin ar trebui…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, aflat in vizite diplomatice in Ucraina și Rusia, spune ca este și responsabilitatea lui, dar și a liderilor europeni sa previna razboiul. Cancelarul german Olaf Scholz a salutat marți (15 februarie) retragerea unor trupe rusești din apropierea Ucrainei, adaugand ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a descris situatia din estul separatist prorus al Ucrainei drept un ”genocid”. El a susținut insa, la capatul a aproape trei ore de discuții cu cancelarul german Olaf Scholz, ca Rusia nu vrea razboi, si vrea ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul pentru dezamorsarea…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a avertizat vineri ca un conflict militar dintre Rusia și Ucraina ar echivala cu o „încalcare grava” și inacceptabila a pacii regionale, repetând totodata oferta sa de a media. Erdogan a spus ca va vizita Ucraina la începutul lunii februarie…

- ​Microsoft a spus sâmbata, într-o postare pe blog, ca a descoperit un program malware distructiv în sistemele aparținând mai multor agenții guvernamentale ucrainene și unor organizații care colaboreaza îndeaproape cu guvernul ucrainean, transmite Reuters.Printre victimele…