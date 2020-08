Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat joi un apel catre Rusia de a nu ''se amesteca'' in Belarus, unde are loc o miscare inedita de contestare dupa alegerile prezidentiale din 9 august, transmite AFP. ''Nimeni, nici Rusia, nu trebuie sa se amestece acolo. Belarus…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- CHIȘINAU, 24 aug – Sputnik. Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat la telefon despre situația interna din republica și „pe conturul exterior”, in special in partea vestica, a anunțat luni serviciul de presa al liderului belarus. “Astazi…

- Primul lider al Belarusului independent care a ajutat la monitorizarea ruperii URSS a spus, duminica, ca președintele Alexandr Lukașenko este puternic zguduit de cea mai mare încercare de înlaturare a sa de la putere în 26 de ani, dar ca acesta reușește sa reziste cu sprijinul Kremlinului,…

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, a avut sambata o discutie telefonica cu omologul sau rus Vladimir Putin, inaintea careia a spus ca trebuie sa vorbeasca cu acesta pentru ca, in opinia sa, in contextul protestelor din Belarus si Rusia este amenintata, potrivit agentiei belaruse Belta,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, nu a exclus miercuri posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie invitat la un summit largit al G7, subliniind totodata ca trateaza cu toata seriozitatea activitatile Moscovei in Afganistan, informeaza AFP. "Presedintele este cel care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters. Documentul, care contureaza politica de descurajare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat marti un document strategic care include dezvoltarea si desfasurarea in spatiu a armelor ofensive si antiracheta in categoria celor mai grave amenintari militare la adresa Rusiei, informeaza RIA, preluata de Reuters.Documentul, care contureaza politica…