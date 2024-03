Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat zi de doliu national pentru duminica, in urma atacului de vineri seara de la periferia Moscovei, si a promis ca vinovatii vor fi cu totii "pedepsiti, in prima sa alocutiune televizata dupa atacul care a facut cel putin 115 morti, relateaza agentiile internationale…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut un discurs in fața Camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, marcand doi ani de razboi de agresiune și anexare teritoriala purtat de trupele Moscovei in Ucraina.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este impotriva dezvoltarii armelor nucleare spatiale, in timp ce ministrul sau al apararii Serghei Soigu a negat la randul sau ca Rusia ar intentiona sa desfasoare o astfel de arma

- Vladimir Putin spune ca Rusia nu poate fi invinsa in Ucraina. Ei bine, in cadrul unui interviu acordat jurnalistului american Tucker Carlson, președintele rus a subliniat faptul ca nu vede o infrangere pentru Rusia in Ucraina. Iata mesajul lui Vladimir Putin pentru Occident!

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia pe 12 februarie pentru a se intalni cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri un oficial turc pentru Reuters, in ceea ce ar fi prima deplasare a liderului rus intr-un stat NATO de la invazia Moscovei in Ucraina in februarie 2022, scrie…

- Rusia isi va „intensifica” atacurile asupra tintelor militare din Ucraina, ca razbunare pentru bombardarea de catre armata ucraineana a orasului rusesc Belgorod in acest weekend, a anuntat luni Vladimir Putin. ”Vom intensifica loviturile, nicio crima impotriva civililor nu va ramane nepedepsita, asta…