Vladimir Putin, pregătit pentru o întâlnire în 'formatul Normandia' în caz de nevoie urgentă Putin' de pe canalul 'Rusia-1', potrivit TASS. 'Presedintele (rus) a spus in mod repetat, inclusiv in timpul vizitei de saptamana trecuta la Budapesta, ca este pregatit de orice fel de reuniune, fiind interesat ca summiturile in 'formatul Normandia' sa continue', a afirmat Peskov, reiterand ca Vladimir Putin este dispus sa participe la o astfel de intalnire in caz de nevoie urgenta. In octombrie, purtatorul de cuvant al Kremlinului declarase ca procesul de pregatire a summitului s-a complicat din cauza noilor abordari ale 'uneia dintre parti', fara sa precizeze despre care parte a 'formatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

