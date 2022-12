Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a declarat ca iși propusese sa convoace discutii la nivelul Uniunii Europene cu presedintele rus Vladimir Putin cu un an inainte ca acesta sa lanseze invazia in Ucraina, dar in cele din urma nu a vazut nicio posibilitate de a-l influenta pe liderul rus la sfarsitul…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, dupa incheierea summitului Comunitații Statelor Independente (CSI) din capitala Kazahstanului, Astana, ca nu are „niciun regret” in legatura cu razboiul din Ucraina și a avertizat ca un conflict cu NATO ar duce la o „catastrofa globala”, scrie Sky…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, la o intalnire televizata cu profesorii, ca Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, in ciuda a ceea ce el a numit „situația actuala”, relateaza Reuters. Referindu-se la cele patru regiuni ucrainene controlate parțial de Rusia pe care…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Barbați ruși fug in Georgia pentru a evita sa fie chemați sa lupte intr-un razboi cu care nu sunt de acord, in urma ordinului președintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza rezerviștii pentru conflictul din Ucraina, transmite Reuters. Cozile kilometrice sunt confirmate și de presa rusa de stat. Imagini…

- Președintele rus Vladimir Putin a laudat marți armele țarii sale care sunt folosite in „operațiunea militara speciala” din Ucraina ca fiind „foarte eficiente”, relateaza TASS. „Armele rusești care sunt folosite in timpul operațiunii dau dovada de o eficiența ridicata”, a declarat el in cadrul unei intalniri…