- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat primele zece zile din luna mai vor fi nelucratoare, pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, care inregistreaza un regres lent, informeaza Agerpres. "Daca credeti ca este necesar, voi semna azi decretul" privind aceste zile nelucratoare, a declarat…

- Autoritațile din Romania au anunțat azi ca raportul risc-beneficiu pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania Johnson&Johnson, denumit “COVID-19 Vaccine Janssen”, ramane nemodificat, respectiv beneficiile vaccinarii impotriva COVID-19 depașind riscurile efectelor adverse. Cei de la RO…

- Dupa un an 2020 in care vanzarile din piața romaneasca de bunuri de folosința indelungata au crescut cu 12,5% fața de anul 2019, inceputul de an 2021 vine cu o creștere de 25.9% inregistrata in ianuarie – februarie 2021 fața de aceeași perioada a anului trecut. Conform studiului GfK Pulse Romania, deși…

- Retailul, cel mai important barometru al consumului privat, a inregistrat o creștere a afacerilor cu 1,3% in luna februarie, ca serie bruta, in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Vanzarile de produse nealimentare, care au marcat un plus de 7,1% de la an la an, arata datele INS. Vanzarile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a vaccinat marti impotriva coronavirusului si se simte bine, informeaza agentia rusa de stiri RIA, citand oficialii de la Kremlin. Autoritatile ruse ii incurajeaza pe rusi sa se vaccineze anti-COVID-19. Kremlinul a declarat anterior ca a decis sa nu dezvaluie numele…

- Exporturile Chinei au inregistrat o creștere record in perioada ianuarie-februarie, de 60,6%, in timp ce importurile au crescut cu 22,2. Cifrele contrasteaza puternic cu scaderea inregistrata anul trecut in perioada similara, de aproximativ 17% la exporturi și de 4% a importurilor. China a inregistrat…

- Cristina Vasiu, concurenta de la „Te cunosc de undeva” noul sezon, traiește in prezent o poveste de dragoste cu Alin Gabriel. Cei doi sunt vecini de bloc și s-au cunoscut in pandemie. „Suntem de puțin timpimpreuna, ne-am cunoscut in perioada pandemiei. Suntem vecini in același bloc,ne-am cunoscut chiar…

- "Executia preliminata a bugetului general consolidat la finele anului 2020 a inregistrat un deficit de 101,92 miliarde lei (9,79% din PIB). Sume in valoare de 46,31 miliarde lei (4,45% din PIB) au fost lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale, investitii si cheltuieli exceptionale alocate…