- Prelungirea razboiului dus impotriva Ucrainei și creșterea inevitabila a numarului de victime aduce perspectiva unei infrangeri militare pentru Rusia, ceea ce va avea consecințe fatale pentru sistemul de putere de la Kremlin. O serie de analize facute de observatori cu surse in cercurile de putere arata…

- Peste 100.000 de militari rusi au fost ucisi sau raniti de la inceputul invaziei Ucrainei, a estimat miercuri seful de stat major al SUA, generalul Mark Milley, adaugand ca pierderile sunt probabil similare de partea ucraineana, relateaza France Presse. „Sunt peste 100.000 de soldati rusi ucisi si raniti”,…

- Președintele Vladimir Putin a inspectat joi un poligon pe care se antreneaza rușii mobilizați in regiunea Reazan, la sud-est de Moscova, au informat agențiile rusești de presa. Acest lucru vine dupa ce, in spațiul public, au aparut o serie de eșecuri pe campul de lupta, imagini cu ruși care se plang…

- Pe contul de Twitter al Ukraine Weapons, specializat in publicarea de imagini provenite din surse deschise sau oficiale referitoare la armamentul folosit in Ucraina, au aparut imagini cu muniție fabricata in Romania folosita de armata ucraineana impotriva trupelor ruse. Din imaginile postate pe net…

- La scurt timp dupa ce Vladimir Putin a semnat, la Kremlin, decretele de anexare la Rusia a mai multor provincii ucrainene, Kievul a reacționat printr-un mesaj, postat pe contul de Twitter, de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak. Podoliak a susținut ca Rusia ar trebui sa apeleze la Kiev…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Patru jurnaliști și cunoscuți bloggeri au intrat pe lista neagra a agenților straini din Rusia, a anunțat ministerul Justiției de la Kremlin. Cei patru sunt acuzați ca au primit finanțari din Ucraina pentru a denigra acțiunile lui Vladimir Putin in Rusia. Registrul „interzișilor” din Rusia a fost completat…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus, Vladimir Putin, de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la televiziune,…