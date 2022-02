Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz, care se intalneste marti la Moscova cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin, relateaza dpa si Reuters. Un gest similar a fost facut și de președintele…

- Cooperarea ruso-germana in domeniul energetic este o prioritate pentru Moscova, care considera Berlinul ca fiind unul dintre principalii sai parteneri, i-a transmis președintele Vladimir Putin cancelarului Germaniei Olaf Scholz inaintea discuțiilor de la Kremlin. Putin a mai spus ca Rusia, in calitate…

- Agențiile de presa rusești anunța marți demararea unor exerciții militare în sudul Rusiei, la doar câteva ore dupa ce președintele Vladimir Putin i-a promis omologului sau francez Emmanuel Macron ca Moscova nu va lansa noi manevre în apropierea graniței cu Ucraina, relateaza Reuters.La…

- Dupa cinci ore de dialog cu președintele rus Vladimir Putin, Emmanuel Macron a declarat ca „suntem constienti de gravitatea situatiei si de necesitatea imperativa de a gasi drumul pacii si stabilitatii in Europa”. Cei doi au afirmat ca discutia a fost una utila. Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat joi ca este nedrept ca Moscova sa fie invinuita de preturile-record la gaze naturale din Europa, in conditiile in care, afirma liderul de la Kremlin, gigantul rus Gazprom isi indeplineste toate obligatiile in privinta livrarilor, transmite…

