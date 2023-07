Stiri pe aceeasi tema

- Noile norme adoptate in Rusia nu presupun o creștere treptata a limitei superioare a varstei de recrutare-incorporare pentru serviciul militar obligatoriu, transmite TASS, potrivit Rador. Masurile sunt luate in contextul in care trupele de mercenari Wagner, condus de Evgheni Prigojin, nu mai lupta in…

- Mai multe publicatii din Rusia care sustin razboiul declansat de presedintele rus Vladimir Putin in urma cu 16 luni sustin, fara a oferi dovezi, ca mai multi soldati rusi au murit sambata, in timpul rebeliunii lui Evgheni Prigojin, seful mercenarilor Wagner. Saptamanalul rus patriotic Readovka, fara…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anunțat luni ca lanseaza o „campanie electorala” prin care vrea sa-i convinga pe cetatenii rusi sa se ridice impotriva razboiului din Ucraina si impotriva presedintelui Vladimir Putin. Declarația vine in ziua cand incepe un nou proces in care Navalnii este acuzat de…

- Orașul Valuyki, din regiunea Belgorod (Federația Rusa), se afla sub bombardament intens, anunța canalul rus de Telegram „Baza”.„Orașul este sub foc puternic”, potrivit sursei citate. Rapoartele locale indica faptul ca locuitorii orașului se ascund in subsoluri de bombardamente. CITESTE SI Abia…

- Peste 480 de copii au murit in Ucraina in urma conflictului armat Potrivit informațiilor furnizate de Sky News, autoritațile ucrainene raporteaza ca peste 480 de copii au pierit in Ucraina ca urmare a conflictului armat. Cel puțin 482 de copii au fost uciși in Ucraina și aproximativ 400 sunt dați disparuți,…

- Dmitri Menvedev este unul dintre cei mai agresivi propagandiști ai Kremlinului, el ocupand in trecut și funcția de președinte al Rusiei. Pe tot parcursul razboiului, politicianul a susținut regimul lui Vladimir Putin, aruncand sageți otravite catre orice țara care susține Ucraina. In urma cu puțin timp,…

- De-a lungul scurtei, dar tumultuoasei sale cariere politice, Donald Trump a aratat o predispoziție de a fi ințelegator cu președintele rus Vladimir Putin, scrie corespondentul BBC pentru America de Nord, Anthony Zurcher.

- Este a 437-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Fostul președinte american, Bill Clinton, a afirmat ca știa inca din 2011, cu trei ani inainte de anexarea ilegala a Crimeei, ca Vladimir Putin va ataca Ucraina.