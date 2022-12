Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat ca s-a discutat problema rotației militarilor chemați sub arme in cadrul mobilizarii parțiale, Ministerul Apararii al Federației Ruse și Statul-Major General se gandesc la acest lucru și "vor lua o hotarare" in acest sens, relateaza Rador.

