Vladimir Putin a schimbat oficial harta Europei! Liderul de la Kremlin a semnat legile de anexare a celor patru regiuni ucrainene – FOTO

Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat miercuri, 5 octombrie, legea care oficializeaza anexarea a patru regiuni din Ucraina, a relatat agentia officiala de presa TASS. Anexarea vizeaza regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, ce reprezinta in jur de 18% din teritoriul recunoscut international al Ucrainei. Cele patru regiuni ucrainene aparțin oficial Rusiei Din acest