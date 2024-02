Vladimir Putin a primit o moștenire fabuloasă! „I-am lăsat-o președintelui” Vladimir Putin a tras lozul caștigator! Președintele Rusiei a primit o moștenire de o valoare imensa. Vezi in randurile de mai jos cine și-a lasat intreaga avere liderului de la Kremlin, dar și cat valoreaza aceasta. Așadar Vladimir Putin și-a rotunjit bine de tot averea, dupa ce a primit o moștenire estimata la peste doua miliarde de dolari! Cea care și-a lasat intreaga avere a decedat pe data de 11 februarie, la varsta de 99 de ani. Binefacatoarea lui Vladimir Putin se numea Nina Moleva și a fost un cunoscut critic de arta, istoric și scriitoare rusa. Femeia deținea o colecție unica de arta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

