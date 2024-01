Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu, in varsta de 41 de ani, este mama a doua fetite. A fost casatorita cu Traian, de care a divorțat oficial anul trecut, iar acum vorbește despre o noua casatorie. Prezenta la un eveniment, unde s-au dezvaluit tendințele din 2024 pentru nunți, alegand sa poarte o rochie alba, artista…

- Florin Busuioc, prezentatorul meteo de la Pro TV, in varsta de 61 de ani, a avut probleme de sanatate, in urma cu 6 ani, cand a suferit un infarct. De atunci, viața lui s-a schimbat complet. Pastreaza cu sfintenie dieta recomandata de medic și se simte mai bine ca niciodata.Faptul ca m-am lasat de fumat…

- Andreea Antonescu este mai fericita ca niciodata de cand fiica ei cea mare a luat decizia de a se muta in Romania. Artista se simte implinita din toate punctele de vedere, mai ales ca Sienna se afla acum langa ea. Iata ce spune Andreea Antonescu despre o posibila viitoare nunta in viața ei! va imbraca…

- La un curs cu studenții, pe cunoscutul critic literar Alexandru Piru, care fusese asistentul lui George Calinescu, l-a luat gura pe dinainte povestindu-le cum a murit Ion Luca Caragiale in brațele celei care va deveni cea mai mare pianista din Romania, Cella Delavrancea. Exact cum ați banuit, in timpul…

- Doliu la Academia de Studii Economice din Moldova. Ghenadie Bejan, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategica a instituției, conferențiar universitar in cadrul departamentului „Teorie și Politici Economice”, s-a stins din viața. „Astazi, ne luam ramas-bun de la un om de excepție, un model de patriotism…

- Anamaria Prodan a acordat recent un interviu, in care a facut marturisiri interesante despre primul ei soț, Tiberiu Dumitrescu. Cei doi au impreuna doua fete, pe Sara și Rebbeca și au inca o relație buna, deși au divorțat cu mulți ani in urma.Anamaria Prodan a vorbit despre primul ei soț și sarbatorile…

- Familia Cameliei Potec s-a marit in urma cu doua luni, cand fiica ei a venit pe lume. Campioana a devenit mama pentru a doua oara, iar de atunci traiește cele mai frumoase momente alaturi de cei dragi. Iata cat de mult s-a schimbat viața ei și cum s-a adaptat fiica ei ce-a mare, Caelia, in aceste schimbari.

- Ioana Laura, soția primarului din comuna argeșeana Boțești, a fost gasita fara viața in casa. Femeia era singura acasa in momentul tragediei. Nimic nu prevestea ce avea sa se intample. Femeia a lasat in urma sa trei copii mici și un soț indurerat.Cu o zi inainte de a-și pune capat zilelor, femeia a…