- Președintele in exercițiu al Moldovei, Igor Dodon, a anunțat ca va pleca la Moscova, in 24 decembrie, imediat dupa ceremonia de investire a Maiei Sandu. „Pe 24 decembrie, cel probabil, voi fi la Moscova. Pe...

- Presedintele la final de mandat al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat legea care prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din subordinea sefului statului in cea a parlamentului si care reduce astfel prerogativele presedintelui ales Maia Sandu, desi Curtea Constitutionala…

- Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat vineri ca nu va crea blocaje in calea noului presedinte ales Maia Sandu si este gata sa sustina un nou guvern daca actualul va fi demis, dar a avertizat ca plecarea actualului executiv al premierul Ion Chicu ar insemna, potrivit…

- Președintele in exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a primit astazi scrisorile de acreditare de la noul Ambasador agreat al Austriei în țara noastra, Stella Avallone, comunica moldpres cu referire la Serviciul de presa al Președinției. În cadrul dialogului, șeful statului a apreciat dinamica…

- Guvernul a aprobat in cadrul ședinței de astazi candidatura lui Eugeniu Revenco pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova in Franța, la propunerea venita din partea ministrului MAEIE, Aureliu Ciocoi.

