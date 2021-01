Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca nu isi va prezenta demisia dupa incendiul de la Institutul "Matei Bals", adaugand ca nici presedintele Klaus Iohannis si nici premierul Florin Citu nu i-au solicitat acest lucru, iar, in opinia sa, in general, un "obicei sanatos" este sa se constate…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a facut cateva declarații, sambata seara, in cadrul unei confeințe de presa. Printre altele, oficialul a anunțat cel puțin patru „masuri urgente” pentru a fi implementate dupa incendiul de la Institutul „Matei Balș” din București, unde erau tratați pacienți COVID,…

- Ministrul Saatații, Vlad Voiculescu, a anunțat sambata seara patru „masuri urgente” pentru a fi implementate dupa incendiul de la Institutul „Matei Balș” din București, unde erau tratați pacienți COVID, in urma caruia au murit șase persoane.

- "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - Acum, la "Apel…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, se afla vineri la Institutul "Matei Bals" din Capitala, unde in cursul diminetii a izbucnit un incendiu la parterul unui corp de cladire. "Pacientii sunt evaluati. Pana acum au fost transferati la "Victor Babes" patru pacienti. Dupa informatiile mele, cu siguranta…

- Patru persoane au decedat vineri dimineata in incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’ din Capitala. Potrivit sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, trei persoane au fost gasite dupa ce s-a degajat fumul, iar o a patra a fost resuscitata, dar fara rezultate pozitive. Raed Arafat…

- Trei persoane au decedat in urma unui incendi izbucnit vineri dimineata la Institutul de boli infectioase „Matei Bals'“ din București. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, este in drum spre spital. „Din pacate trei persoane sunt decedate si a patru sub resuscitare. Trei persoane…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus joi ca cele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19, destinate imunizarii cadrelor medicale din 10 centre medicale din Romania, vor ajunge in prima zi de Craciun, noteaza HotNews.ro. Vlad Voiculescu a precizat ca urmatoarea tranșa de vaccinuri anti-COVID-19…