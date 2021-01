Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat vineri seara ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta ce prevede plata personalului medical implicat in vaccinarea impotriva COVID-19."Sunt doua lucruri esentiale pe care le adreseaza o ordonanta de urgenta care a fost in prima lectura in ultima sedinta…

- OUG privind plata suplimentara a personalului care vaccineaza Sursa foto: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. Guvernul va adopta în urmatoarea ședința o ordonanța de urgența care prevede acordarea unor sume de bani personalului care participa la Campania Naționala de Vaccinare anti-COVID.…

- "Cei de la DSP au incercat sa afle care este situația. Ce am ințeles eu de la DSP este ca au vaccinat doar medici și personal medical, ceea ce este absolut conform cu legea. Eu cred așa: omul nu a greșit cu nimic, pentru ca a vaccinat doar medici și personal medical. A respectat toate regulile și a…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, joi, la RFI, ca primul vaccin impotriva COVID-19 va sosi in tara noastra pe 26 decembrie, personalul medical are prioritate la vaccinare si „nimeni nu va sari randul”. „Prioritatea absoluta este in mod evident gestionarea pandemiei si pregatirea campaniei…