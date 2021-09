Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, sustine ca PNDL 1 si 2 au fost "o hotie" si ca Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va reprezenta "o alta hotie". Intr-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sanatatii ii reproseaza premierului Florin Citu ca doreste aprobarea…

- „Este un moment potential de incalcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat dupa momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, in acest moment, am decis, in urma dialogului cu premierul, sa suspendam sedinta pana in aceasta seara. Vom discuta si cu colegii parlamentari si cu conducerea USR…

- Scandal intre PNL și USR-PLUS din cauza programului ”Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei. Barna ameninta cu motiunea de cenzura. UPDATEScandal intre PNL și USR-PLUS din cauza programului ”Anghel Saligny”, de 50 de miliarde de lei. Barna ameninta cu motiunea de cenzura Scandal in ședința de…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat, miercuri, referitor la proiectul privind Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, ca este „un moment potential” de incalcare a protocolului de colaborare a coalitiei, semnat „dupa momentul Vlad Voiculescu” și tocmai din acest motiv…

- Primarii liberali din județul Botoșani au facut o deplasare la București in aceasta vara și s-au intalnit cu premierul Florin Cițu pentru a-și „negocia” voturile de la Congresul Național din 25 septembrie. Unii și-au asumat intalnirea cu fotografii pe Facebook, alții inca pozeaza in dubli susținatori.

- Alegerile interne pentru presedintia USR PLUS Bucuresti incep sambata, singurii candidati inscrisi fiind presedintele Garzii de mediu, Octavian Berceanu, si copresedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii. Membrii USR PLUS Bucuresti isi pot exprima, in mod fizic, la…