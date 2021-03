Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman afirma miercuri ca vaccinarea peste rand a persoanelor care nu au inca dreptul sa o faca se realizeaza masiv in structurile aflate in coordonarea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu…

- Ministrul Sanatații a explicat ca transferul pacientului s-a facut atunci cat a fost ”tehnic posibil” și ca indoilelile referitoare la acest caz țin de modul in care a fost tratat. ”Pacientul a fost transferat de indata ce a fost gasit un loc in strainatate și a fost tehnic posibil, nu cred ca putem…

- Deputatul PNL Florin Roman l-a atacat pe ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu (USR PLUS), pentru o afirmație din conferința de presa susținuta de ministru la sediul instituției. Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' „Tocmai…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat sambata, la sediul instituției, unde cei de la AUR au anunțat un protest pentru ora 17.00, ca cei responsabili trebuie sa plece. "Am vazut. Am cunoscuți care au primit sms sa fie la ora 17:00 aici. E dreptul fiecaruia. De altfel ințeleg și nemulțumirea.…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca este de neacceptat faptul ca 30% dintre cei care s-au vaccinat anti-COVID-19 nu s-au inscris pe platforma. De asemenea, Roman ii solicita ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, sa spuna care sunt persoanele vinovate si privilegiatii care au sarit peste rand. „Am…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, membru al formațiunii USR-PLUS a vorbit, miercuri, intr-o conferința de presa, ca este “imoral, ilegal și jenant” ca s-a ajuns ca o treime din numarul vaccinarilor sa fie facuta in afara platformei de programare, persoane “cu pile” la circuitele inchise din centrele…

- Deputatul PNL Florin Roman a afirmat ca este de neacceptat faptul ca 30% dintre cei care s-au vaccinat anti-COVID nu s-au inscris pe platfroma dedicata. Acesta a subliniat faptul ca ministrul Sanatații, Vlad...

- Deputatul PNL Florin Roman afirma ca este de neacceptat faptul ca 30% dintre cei care s-au vaccinat anti-COVID-19 nu s-au inscris pe platforma dedicata si subliniaza ca ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, trebuie sa raspunda care sunt persoanele vinovate si privilegiatii care au sarit peste rand.…