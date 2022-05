Stiri pe aceeasi tema

- Creat in apropierea Bisericii cu hramul Sfinților Petru și Pavel, in jurul anilor 1814-1815, cartierul rușilor lipoveni din Piatra Neamț, cunoscut sub denumirea de Mahalaua lipoveneasca, se intindea din Precista, de la fabrica Comuna din Paris, care pe vremea aceea se numea Mucavaua, ajungea pana in…

- Vlad Tepes, unul dintre cei mai bine educati si inteligenti domnitori ai Tarii Romanesti, face parte din programul de culturalizare si constientizare a istoriei poporului roman pe care Societatea Cultural-Istorica "Mihai Viteazul" Ploiesti, alaturi de Euroregiunea Siret-Prut-Nistru si Comitetul "Prahova…

- TIFF FOR UKRAINE The post Acces liber, proiecții speciale, muzica și campanii de donații pentru comunitatea ucraineana la TIFF appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Acces liber, proiecții speciale, muzica și campanii de donații pentru comunitatea ucraineana la TIFF Credit autor:…

- Conducerea Primariei comunei Hodac, titlula proiectului „Ranforsarea structurii rutiere, strazi in comuna Hodac", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii…

- Comunitatea internationala condamna dur atrocitațile comise de armata rusa in mai multe orașe ocupate din Ucraina. Rusia poarta responsabilitatea pentru aceste orori, iar cei responsabili pentru crime de razboi vor fi trași la raspundere.

- Conducerea Primariei comunei Gurghiu, titulara proiectului "Stație de pompare cu conducta de refulare pentru preluarea debitului de apa, strada Tudor Vladimirescu, zona Casa Parohiala Greco-Catolica spre Cimitirul Ortodox" anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre…

- Invazia militara pornita de Rusia impotriva Ucrainei ”afecteaza fundamental si in mod dramatic securitatea europeana”, insa comunitatea internationala a raspuns „unitar si rapid”, a declarat duminica, presedintele Klaus Iohannis, la Baza Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Presedintele a multumit militarilor…