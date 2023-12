UMANTAR… In acest an care se incheie la 31 decembrie , 55.000 de donatori au salvat viata a 200 de copii si adulti, printre care sunt si cativa din judetul Vaslui. Nu mai putin de 300 de companii s-au alaturat campaniilor umanitare initiate de Asociatia „Salveaza o inima”. Contributiile oamenilor de afaceri s-au ridicat la […] Articolul Vlad Placinta si Asociatia „Salveaza o Inima” ajuta copiii grav bolnavi in fiecare zi! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .