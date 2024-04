Stiri pe aceeasi tema

- AJUTOR… Un baietel de doar patru ani, din judetul Vaslui, are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet mare. Se numeste Pavel Boitan si a fost diagnosticat recent cu leucemie, o forma de cancer al celulelor sangelui sau al maduvei osoase. Familia a hotarat sa mearga cu el la un spital din Italia, unde…

- REZULTATE… Lotul judetean care va reprezenta Vasluiul la Olimpiada Nationala de Limba franceza va fi format din 20 de elevi. Printre ei se numara copii cu rezultate extraordinare in anii trecuti: olimpicele Ilinca Marcu si Raluca Otel, care au castigat in ultimii doi ani Premiul I la etapa nationala…

- BRAVO… Un elev din Vaslui a reusit sa obtina cel mai bun punctaj la Olimpiada Nationala de Lingvistica. Se numeste Victor Honcu, este elev al Scolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, a fost pregatit de profesoara Maria-Milica Sofroni si a avut cel mai mare punctaj de la aceasta competitie – 93,5. Acesta…

- REZULTATE… Judetul Vaslui va fi reprezentat de cinci elevi la Olimpiada Nationala de Istorie. Patru dintre ei sunt elevi ai Liceului „Mihail Kogalniceanu”, iar un elev invata la Liceul „Emil Racovita”. Este vorba despre Miruna Lungu (clasa a VIII-a) – pregatita de profesorul Tiberiu Dogariu, Ecaterina…

- EXAMEN… Elevii de clasa a XII-a, respectiv a XIII-a, au intrat in febra simularilor. Ieri, la proba de Limba si literatura romana, au absentat 146 de candidati din cei 2824 elevi inscrisi. Primele doua subiecte au fost aceleasi pentru toti elevii, in timp ce subiectul III a fost diferit: cei de la Real…

- EXAMEN… Elevii de clasa a XII-a, respectiv a XIII-a, vor susține astazi prima proba la simularea pentru Bacalaureat, cea la Limba și literatura romana. In județul Vaslui, sunt inscriși, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, 2758 elevi, dintre care 1802 la profilul Real și 956 la profilul Uman. Proba…

- Sambata, 27 ianuarie, elevii talentați ai Colegiului Gheorghe Vranceanu au stralucit in lumina reflectoarelor la etapa județeana a Concursului “Public Speaking”! Categoria 16-20 ani: Abilitațile oratorice excepționale ale elevilor au fost evidențiate in mod impresionant in aceasta categorie, aducand…

- SALVATORII AU INVINS …Asociatia „Salveaza o Inima” a atins inimile multor oameni, printr-un gest profund de generozitate si speranta, facut cu sprijinul celor care au donat bani pentru o cauza nobila. Cu o contributie substantiala de 70.057 de lei, confirmata printr-un ordin de plata, aceasta asociatie…