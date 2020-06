Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii evenimentului MandrIE maramureșeana au pregatit surprize alese tuturor participanților care trec pragul Muzeului Județean de Etnografie și Arta Populara in weekendul 26-28 Iunie 2020. Prima surpriza pe care o divulgam, se adreseaza persoanelor care iubesc proiecțiile de film in aer liber.…

- Cristiano Bergodi (55 de ani), noul antrenor de la Craiova, a vorbit dupa victoria echipei sale din meciul cu Astra Giurgiu, scor 2-1. Antrenorul italian considera ca primul meci al oltenilor sub conducerea sa a fost unul reușit, in care „elevii” sai au reușit sa iși creeze multe ocazii bune.

- Vizita de rasunet international din 1926 a Reginei Maria a reprezentat un moment istoric pentru Romania. Milioane de americani au asteptat-o cu sufletul la gura, iar presa de peste Ocean nu publica altceva decat stiri legate de o romanca. Tot atunci, suverana Romaniei a ajuns si in Vestul Salbatic,…

- Astazi, cel mai cunoscut vampir al tuturor timpurilor, Contele Dracula, care a inspirat zeci de filme și povestiri in lumea intreaga, implinește 123 de ani. 26 mai este chiar in ziua in care, in Londra anului 1897, a fost lansat romanul irlandezului Bram Stoker. Tot astazi, oamenii din intreaga lume…

- Majoritatea restrictiilor de zbor expira in 2 mai, iar companiile aeriene incep sa iși reia cursele. Preturile biletelor au ramas inca accesibile, asa ca sunt disponibile mai multe destinații la prețuri care nu depașesc 100 de euro, potrivit Mediafax.Pentru ca nu exista inca niste masuri de…

- Muzeul National Cotroceni marcheaza Ziua Internationala a Monumentelor si Siturilor Arheologice (18 aprilie) prin lansarea in mediul online a expozitiei ''O lume la rascruce sau libertatea ca responsabilitate. Regina Maria a Romaniei pe frontul Marelui Razboi''. Potrivit unui comunicat…

- "Ma gândesc la responsabilitațile mele actuale și la cele care vor veni dupa aceea", a marturisit Papa Francisc într-un interviu acordat jurnalistului britanic Austen Iverigh. "Care va fi slujba mea în acea perioada de dupa, ca episcop al Romei, ca șef al Bisericii?…