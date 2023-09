„Vizită” ANPC la Dragonul Roșu. Ce au descoperit inspectorii? ANPC a pus gand rau Dragonului Roșu și și-a trimis iar oamenii in control. Circa 80 de comisari i-au verificat pe comercianții din complexul amintit. Ei au gasit aceleași nereguli ca și in anii trecuți. Control nou, nereguli vechi! Dragonul Roșu, celebrul centru comercial din Colentina, București, a primit astazi vizita inopinata a unei „delegații” de 80 de inspectori ANPC care i-au verificat pe comercianți. De la alimente vandute fara respectarea masurilor sanitare la produse periculoase fara verificari pentru vanzarea lor pe teritoriul UE, inspectorii au gasit cam aceleași probleme ca și la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Actiune de amploare a comisarilor ANPC la cunoscutul complex Dragonul Rosu. In jur de 80 de comisari ii verifica pe comercianti. Șeful ANPC, Horia Constantinescu a declarat la TVR INfO ca au fost gasite aceleși neregului ca și in anii trecuți.

